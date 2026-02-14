米国生まれの中国代表・谷愛凌、いまや米国最大のライバルに...この事態を「米国は予想していなかった」中国メディア痛烈

中国メディア「新浪体育」（ウェブ版）は2026年2月13日、女子フリースタイルスキーの中国代表・谷愛凌（アイリーン・グー、22）の特集記事を組み、「谷が米国の最大のライバルになるとは米国は予想していなかった」などと報じた。

「谷愛凌が15歳のとき中国国籍を取得」

谷は米国人の父と中国系米国人の母の間に生まれ、米カリフォルニア州で育った。「新浪体育」によると、15歳の時に中国の国籍を取得し、中国代表として国際大会に出場したという。

五輪初出場となった22年北京五輪では、金メダル2個、銀メダル1個を獲得した。中国メディアによると、中国国内で爆発的な人気を得て、大会後はモデルとしても活躍しているという。

五輪2度目の出場となった今大会では、スロープスタイルで銀メダルを獲得し、中国代表エースとして存在を示した。

中国メディアは連日のように谷の動向を報じている。

「新浪体育」は「中国国籍を取得してからわずか6年で、谷愛凌が米国の最大のライバルになるとは、米国は予想していなかった」とのタイトルで記事化した。

記事では「谷愛凌が15歳のとき、中国国籍を取得し、中国代表として競技に参加してから、米国のスキー界の大半は、これは単なる個人的な選択だと考え、あまり真剣に受け止めず、自国の若い選手たちに集中し続けた。当時は、ジュニア選手の離脱がフリースタイルスキーの伝統的な優位性を揺るがすことはないと広く考えられていた」とし、こう続けた。