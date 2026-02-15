待望のiPhone 17e、発売いつか　注目のMagSafe＆ダイナミックアイランド搭載どうなる？価格は？

iPhone 17eの発売が近づいている、という噂が駆け巡っている。iPhone 17eのスペックや機能、発売日などはどうなるのだろうか。

MagSafe搭載あるか？

iPhone 17eの発表日として有力視されているのが2月19日だという。Apple製品情報メディアMacworldによると、この製品発表はイベントが行われるわけではなく、プレスリリースのみで済ませる可能性が高いという。ちなみに、もしも本当に2月19日に発表ということになれば、Appleでは異例の木曜日発表になる。Appleではこれまで多くの場合、月曜日か火曜日に新製品を発表するからだ。

では、iPhone 17eはどのような製品になるのだろうか？

前作iPhone 16eは、「MagSafe」を搭載していない点が不評を呼んでいた。アクセサリー類を磁石でくっつけることができるMagSafeがあると、たとえば充電に便利だ。一方で、ほかにもMagSafeを利用してiPhoneに直接貼り付ける形のAIボイスレコーダーという製品も存在する。MagSafe対応のカー用品も多い。そのため、iPhone 16eはMagSafeが搭載されていないためにiPoneシリーズの中では「浮いた存在」となってしまっている。そうした背景も踏まえ、iPhone 17eはMagSafe搭載がほぼ確実と見られているようだ。