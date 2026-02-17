登録者70万人超の女性YouTuber、鼻の整形手術で「めっちゃ満足」　ファン反響「かわいい系から綺麗系に」

バイク・キャンプ動画で人気の登録者71.1万人の女性YouTuberアッキーさんが2026年2月14日、公式YouTubeチャンネル「独ヲタ女子【＊アッキーch＊】」に公開した動画で、鼻の整形手術をしたと報告した。

「人生一回きりしかないので」と整形を決意

「さてそろそろ私の秘密を話そう..」と題した動画でアッキーさんは、「鼻がコンプレックスで悩みに悩んだ結果、人生一回きりしかないので、鼻の整形をすることに決めました」と切り出した。

アッキーさんいわく、自身の鼻は「団子鼻で、下から見ると鼻の穴が横に広がっている」とのこと。また、鼻の軟骨がないかのように「グニグニなんですよね」と、鼻先の柔らかさを実際に触ってアピールした。「何十年も生まれてからずっとこの鼻だったので、また新しい自分と出会えると思うとめっちゃ楽しみです」と期待をかけた。

その後、手術を終えたアッキーさん。ダウンタイム直後にはひどかった顔の腫れも、2か月経つとすっかり引いていた。施術の内容は、「鼻中隔延長」をはじめ、小鼻の付け根の凹みを埋める「貴族手術」、小鼻を狭める「鼻翼縮小」、頬骨周辺の脂肪を取り除く「メーラーファット除去」からなる「鼻のフルコース」を行ったという。