小林幸子さん、海自護衛艦「ふゆづき」で海軍カレーに舌鼓　変わらぬオーラに「ラスボス感半端ない」

防衛省・自衛隊公式Xアカウントが2026年2月16日、歌手の小林幸子さんが海自護衛艦の見学に訪れたことを報告した。

「『第60回定期演奏会』にサプライズゲストとして出演・歌を披露」

小林さんは同日、「海自舞鶴音楽隊の『第60回定期演奏会』にサプライズゲストとして出演・歌を披露」したという。

防衛省・自衛隊の公式Xは、ピンクのロングドレスに白いファーショールを合わせた華やかな装いの小林さんが、マイクを手に歌うステージの様子を公開。

「舞鶴地方隊は、積雪といった厳しい自然環境の中でも、24時間365日態勢で日本を守っています」とし、「小林幸子さんから、海上自衛隊や舞鶴地方隊に対し、日頃の感謝が伝えられました」と説明した。

続く投稿では、「歌手の小林幸子さんが、海自護衛艦『ふゆづき』に乗艦し、カレーを堪能」と報告。

黒いインナーにショッキングピンクのジャケットを合わせ、金のネックレスをした小林さんが、笑顔でカレーを食べる写真を公開した。ふゆづきの運転席に座り、海上自衛隊の帽子を被った小林さんが、双眼鏡を手にポーズをとる写真も公開している。

「日本の平和と安全を守る「ふゆづき」を知っていただく機会となりました」とし、「『ふゆづき』は汎用型護衛艦『あきづき』型の4番艦として、2014年3月に就役し、警戒監視、海外派遣、日米共同訓練といった任務を行っています」と説明した。