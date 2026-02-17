J-CAST ニュース

元スノボ日本代表・成田童夢、メガネ×ジャケットでスマートな雰囲気に　安藤美姫＆葛西紀明と3ショット

2026.02.17 15:53
スポーツ班

   元日本代表で2006年のトリノ五輪に出場した成田童夢さん（40）が26年2月15日、自身のインスタグラムを更新。番組出演を報告するとともに、フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さん（38）、14年のソチ五輪銀メダリストの葛西紀明選手（53）との3ショットを投稿した。

  • 成田童夢さんのインスタグラム（＠narita_dome）より
「最高に楽しい収録に」

   成田さんは番組出演で「レジェンド#葛西紀明さん、そして#安藤美姫さんとご一緒させていただき、最高に楽しい収録になりました」とつづった。「そして収録後、美姫ちゃんが『ボード乗ってみたーい！』とわざわざ楽屋まで遊びに来てくれました笑」と振り返る。

   つづけて、安藤さんが「意気揚々とボードを装着してみたものの......」「どうやらフィギュアとスノーボードでは使う筋肉が真逆らしく、履いた瞬間に『ギブ！』とギブアップ宣言笑」とのこと。「これはいつか、美姫ちゃんがスノーボード、私がフィギュアスケートに挑戦するガチンコ入れ替え戦が実現するかも！？笑」とおどけてみせた。

   インスタグラムに投稿された写真では、成田さんは光沢のあるジャケットを羽織り、「夢」と書かれたトップスと黒いパンツを着用。メガネをかけ、パーマ風のヘアスタイルだ。葛西さんはベージュのジャケットとパンツのセットアップ姿で、安藤さんはシアー感のあるデザインの黒いオールインワンというコーデ。2枚目では、スノーボードにのってポーズをきめる安藤さんと、成田さんの2ショットを披露していた。

安藤美姫
成田童夢
葛西紀明
