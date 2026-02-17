J-CAST ニュース

「地球上で最もかわいい」元フィギュア世界女王、35歳「最新CM」に悶絶...「演技も上手」「眼鏡姿も美しい」

2026.02.17 12:19
スポーツ班

   フィギュアスケート五輪金メダリストのキム・ヨナさん（35）の最新CMに注目が集まっている。

   キムさんは2026年2月17日にインスタグラムを更新し、自身が出演している「KB損害保険」のCM動画を添付した。

  • キム・ヨナさん（本人インスタグラムより）
  • キムさんのプライベートショット（本人インスタグラムより）
  • 氷上のキムさん（本人インスタグラムより）
「なぜこんなにかわいいの？」

   動画は2パターンあり、1つ目は頭巾をかぶり眼鏡をかけたキムさんが登場。2つ目は、事故にあった自動車を、キムさんが涙ながらに見送るものだ。

   眼鏡をかけながら演技をするレアなシーンに、キムさんのファンは釘付けに。

   コメント欄には「演技も上手」「眼鏡姿も美しい」「スマイルかわいい」「間違いなく地球上で最もかわいい」「私にとって最高のアスリート」「永遠に愛している」「映画俳優になれる」「インドから愛をこめて」「表情も最高」「演技も本当に女王」「可愛くて気絶した」「なぜこんなにかわいいの？」などのコメントが寄せられた。

   キムさんは、10年バンクーバー五輪の女子シングルで金メダルを獲得。日本代表の浅田真央さんとは長年ライバル関係にあり、バンクーバー五輪では激闘を演じた。

   14年ソチ五輪では、銀メダルに終わり、大会後に現役を引退した。

   現役引退後は、韓国国内でフィギュアスケートの普及活動をする傍ら、モデルなどの芸能関係の仕事もこなし、幅広く活躍している。

   金メダル獲得から16年経った現在も、フィギュアスケートファンの注目度は高く、キムさんのSNSはたびたび話題となる。

キム・ヨナ
フィギュアスケート
浅田真央
