「地球上で最もかわいい」元フィギュア世界女王、35歳「最新CM」に悶絶...「演技も上手」「眼鏡姿も美しい」

フィギュアスケート五輪金メダリストのキム・ヨナさん（35）の最新CMに注目が集まっている。

キムさんは2026年2月17日にインスタグラムを更新し、自身が出演している「KB損害保険」のCM動画を添付した。

「なぜこんなにかわいいの？」

動画は2パターンあり、1つ目は頭巾をかぶり眼鏡をかけたキムさんが登場。2つ目は、事故にあった自動車を、キムさんが涙ながらに見送るものだ。

眼鏡をかけながら演技をするレアなシーンに、キムさんのファンは釘付けに。

コメント欄には「演技も上手」「眼鏡姿も美しい」「スマイルかわいい」「間違いなく地球上で最もかわいい」「私にとって最高のアスリート」「永遠に愛している」「映画俳優になれる」「インドから愛をこめて」「表情も最高」「演技も本当に女王」「可愛くて気絶した」「なぜこんなにかわいいの？」などのコメントが寄せられた。

キムさんは、10年バンクーバー五輪の女子シングルで金メダルを獲得。日本代表の浅田真央さんとは長年ライバル関係にあり、バンクーバー五輪では激闘を演じた。

14年ソチ五輪では、銀メダルに終わり、大会後に現役を引退した。

現役引退後は、韓国国内でフィギュアスケートの普及活動をする傍ら、モデルなどの芸能関係の仕事もこなし、幅広く活躍している。

金メダル獲得から16年経った現在も、フィギュアスケートファンの注目度は高く、キムさんのSNSはたびたび話題となる。