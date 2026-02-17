自民圧勝は民主主義の否定？報道に猪狩ともかが疑問　「それが民意」

アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかさんが2026年2月16日にXを更新。8日に投開票が行われた衆院選で自民党が圧勝したことについて「この国の民主主義はどこへ？」と報じた「朝日新聞デジタル」に疑問を呈した。

「選挙で選ばれたら民主主義じゃないんですか？」

衆院選で自民党は316議席を獲得。単独で定数の3分の2を上回り、議席数としては戦後最多となった。

一方、「朝日新聞デジタル」は13日、この選挙結果について「人気投票化し『歴史的圧勝』の高市政権 この国の民主主義はどこへ？」という記事を公開。法政大教授の杉田敦氏、東京大教授の加藤陽子氏、早稲田大教授の長谷部恭男氏が今回の選挙の課題について語り合う内容となっていた。

猪狩さんは16日、Xで朝日新聞デジタルの記事紹介ポストを引用し、「え？選挙で選ばれたら民主主義じゃないんですか？」と疑問を呈した。

また、「結果が自分の理想通りにいかなかったとしても、それが民意だと私は思います」とつづっていた。