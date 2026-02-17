J-CAST ニュース

高梨沙羅、失格から4年...仲間と涙で抱き合う　涙腺崩壊ショット話題に...「素晴らしい」「もらい泣きする」

2026.02.17 16:26
スポーツ班

   日本オリンピック委員会（JOC）公式Xが、開催中のミラノ・コルティナ五輪で、スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅選手（29）の写真を公開した。

  • 高梨沙羅選手のインスタグラム（＠sara.takanashi）より
銅メダルを笑顔で見つめる写真も

   JOC公式Xは2026年2月11日、混合団体の競技を終えた後の高梨選手の写真を投稿。伊藤有希選手（31）と抱き合い、涙する様子を公開した。

   この二人は、2022年北京五輪で、高梨選手がスーツの規定違反で1回目のジャンプが無効となった混合団体でともに戦った仲だ。

   Xユーザーからは「この写真 涙腺崩壊なんだけど」「有希さんはいつ何時も素晴らしい 女子ジャンプ界最大の功労者のお二人ですね」「有希ちゃんがオトコマエすぎる件 こっちがもらい泣きする...」「高梨沙羅 伊藤有希 日本のWエースは永遠」など のコメントが寄せられている。

   さらに2月16日には、笑顔で銅メダルを見つめる高梨選手の写真も公開された。

ミラノ五輪2026
伊藤有希
高梨沙羅
