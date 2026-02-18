スノーボード・平野歩夢選手「行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で...」　7位入賞に感謝つづる【ミラノ五輪】

ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位となったスノーボーダーの平野歩夢選手が2026年2月17日、自身のインスタグラムを更新し、大会を終えての思いをつづった。

「生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました」

22年に行われた北京五輪の金メダリストである平野選手は、1月17日のW杯で転倒し、骨盤の腸骨と鼻骨の2か所を骨折。ミラノ五輪は怪我を押しての出場となった。

満身創痍で臨んだ五輪だが、予選7位で通過。決勝では連覇とはならなかったものの、大技に挑み7位入賞した。

平野選手はインスタグラムに五輪マークのユニフォームを着た自身のバストショットを添え、大会を振り返った。

「まず、最初に沢山の応援 心からありがとうございました 皆さんのエネルギー全てを感じ 不可能が可能になって この舞台に戻って来る事ができました」と感謝をつづった。

「体が動く内しか続けられない中で 当たり前に悔しい気持ちしかないけど ステージに死ぬ気で立たないと失礼だと思い 最後はもう人間をやめてましたが 行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で 改めて命ありきだなと 生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました」と、平野選手らしい表現を交えて率直な思いを吐露。

「こういう大事な気持ちを与えてもらって 僕を本気にさせてくれた周りの選手たち達には感謝しかないです」とした。