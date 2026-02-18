J-CAST ニュース

スノーボード・平野歩夢選手「行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で...」　7位入賞に感謝つづる【ミラノ五輪】

2026.02.18 11:15
スポーツ班

   ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位となったスノーボーダーの平野歩夢選手が2026年2月17日、自身のインスタグラムを更新し、大会を終えての思いをつづった。

  • 平野歩夢選手のインスタグラム（＠ayumuhirano1129）より。長文で感謝をつづった
    平野歩夢選手のインスタグラム（＠ayumuhirano1129）より。長文で感謝をつづった
  • 平野歩夢選手のインスタグラム（＠ayumuhirano1129）より
    平野歩夢選手のインスタグラム（＠ayumuhirano1129）より
  • 平野歩夢選手のインスタグラム（＠ayumuhirano1129）より。長文で感謝をつづった
  • 平野歩夢選手のインスタグラム（＠ayumuhirano1129）より

「生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました」

   22年に行われた北京五輪の金メダリストである平野選手は、1月17日のW杯で転倒し、骨盤の腸骨と鼻骨の2か所を骨折。ミラノ五輪は怪我を押しての出場となった。

   満身創痍で臨んだ五輪だが、予選7位で通過。決勝では連覇とはならなかったものの、大技に挑み7位入賞した。

   平野選手はインスタグラムに五輪マークのユニフォームを着た自身のバストショットを添え、大会を振り返った。

   「まず、最初に沢山の応援　心からありがとうございました　皆さんのエネルギー全てを感じ　不可能が可能になって　この舞台に戻って来る事ができました」と感謝をつづった。

   「体が動く内しか続けられない中で　当たり前に悔しい気持ちしかないけど　ステージに死ぬ気で立たないと失礼だと思い　最後はもう人間をやめてましたが　行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で　改めて命ありきだなと　生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました」と、平野選手らしい表現を交えて率直な思いを吐露。

   「こういう大事な気持ちを与えてもらって　僕を本気にさせてくれた周りの選手たち達には感謝しかないです」とした。

「毎日今日が最後だと思ってやるべき事をやるだけです」
続きを読む
1 2 3
全文表示
スノーボード
ミラノ五輪2026
平野歩夢
姉妹サイト