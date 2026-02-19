安倍昭恵さん、「奈良で初めて」の体験明かす　鹿に囲まれオロオロ...「怖がってる」の声も

故・安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんが2026年2月18日、「奈良で初めて」の体験をXで明かした。

「もっと可愛い写真あったでしょうに...」

昭恵さんは「奈良で初めて鹿に鹿せんべいをあげてみました」とし、奈良公園の鹿たちに囲まれた自身の写真を公開した。

黒いコートに紫のインナーを合わせた昭恵さんの向かって左側には、3匹の鹿が鹿せんべいを求めて群がっている。右側にも、控えめにチャンスを伺うやや小柄な鹿の姿が。昭恵さんは鹿に気圧され、慌てた様子で焦った表情を浮かべている。

なんとも言えない瞬間を切り取った写真に、投稿を見た人からは「いい写真ですね！笑笑 臨場感伝わってきます」「鹿せんべいデビューおめでとうございます 奈良の鹿って、最初はお辞儀してくるのにスイッチ入ると一気に囲まれますよね。あの距離感の詰め方、さすがプロ観光鹿だなって毎回思います」「もっと可愛い写真あったでしょうに... でも、そゆとこ好きです」など、面白がる声が相次いだ。

日本保守党の代表代行・有本香氏は「怖がってるみたいな」とツッコミを入れた。

奈良市議で、奈良公園でのパトロール活動などを行っているへずまりゅう氏は、「奈良公園でこの時期に唯一ツノがある鹿さんをご紹介したかったです」と、立派なツノのある鹿の写真をリプライしている。