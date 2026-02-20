元フィギュア世界王者が「客席にいたぁ」、女子FS現地観戦にファン歓喜...拍手送る姿が「エモすぎ」「胸熱」の声

2022年北京五輪フィギュアスケート男子シングル金メダルのネイサン・チェンさん（米国、26）が、インターネット上で話題となっている。

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルフリースケーティング（FS）が、26年2月20日（日本時間）に行われ、米国代表のアリサ・リュウ（20）が、ショートプログラム（SP）3位から逆転で金メダルを獲得した。

「現役引退後もフィギュア愛変わらずで素敵すぎる〜」

SP1位の中井亜美（17）は銅メダル。SP2位の坂本花織（25）は銀メダルを獲得した。

チェンさんは、米国代表の応援に駆け付けたようで、胸に「USA」の文字が入った白いダウンジャケットを着用し、観客席から演技を見守った。

試合を観戦する姿が、テレビ中継画面に映し出されると、日本のファンが歓喜。Xで次のようなコメントが寄せられた。

「客席にネイサン・チェンいたぁ」「ネーサン・チェンが拍手してるのも胸熱」「ネーサン・チェン選手も拍手を送っていたのが印象的でした」「あのネーサン・チェンが拍手したという事実が、彼女の演技の凄さを物語っていますね」「ネイサン・チェンさん、観客席でこんなリラックスしてる姿珍しい！」「現役引退後もフィギュア愛変わらずで素敵すぎる〜」「ネイサン・チェンも拍手送ってたのエモすぎ」

チェンさんは現役時代、世界選手権3度の優勝を誇り、22年北京五輪男子シングルで金メダルを獲得した。北京五輪後に競技を離れた。