「普通に幻滅」？「めちゃめちゃ共感」？...宇多田ヒカル「そば屋」投稿がSNS波紋　賛否真っ二つ

歌手の宇多田ヒカルさんが2026年2月18日、自身のXを更新し、初訪問のそば屋での体験を記した。この投稿がSNS上で波紋を広げており、「性格悪い」「普通に意地悪」などの批判的な声もある。一方で、「たまに出る爽やかな毒大好き」と面白がる声もある。

「皆さんおつかれさまです」

宇多田さんは18日、飲食店の予約に関する体験をXで報告。初めて訪れるそば屋に向かう前に、「一人だしこんな早い時間なら予約しなくても大丈夫だよね」と感じつつも、念のため電話で予約したという。

来店した後、予約なしで訪れた客が次々と「今日はお早いお時間からいっぱいでして...」と断られていたという。宇多田さんは「断られて撃沈する姿を横目にすする蕎麦の旨さ」と記した上で、「皆さんおつかれさまです」と締めくくった。

この投稿が20日13時時点で約7万件の「いいね」を集めるなどSNS上で大きな反響を呼んだ。

宇多田さんの投稿を巡り、SNSでは、「めちゃめちゃ共感する」「おもろ笑笑」「宇多田ヒカルらしさが溢れていてとても良い」「親近感わいた」「ちょっと意地悪なことを素直に言えるのはいいな」「たまに出る爽やかな毒大好き」「ド畜生で草」などと面白がる声が上がっている。

だが一方、「普通に意地悪」「こんなポストするのすげえ残念すぎる」「こんな意地悪なことを言う人だとは思わなかった」「性格悪くない？」「性格悪いですね...」「普通に幻滅レベルで残念すぎる」などと批判する声も上がっている。