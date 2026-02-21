「萌え産業」に異変...相次ぐ「コンカフェ」閉店＆摘発ラッシュのなぜ　経営センスなければ「一発屋」熾烈な世界

メイドカフェやコンカフェ（コンセプトカフェ）、JKリフレなどをまとめて「萌え産業」と呼び、秋葉原を中心に全国へと広がった。それ以来、このビジネスは水商売の間ですっかり定着。2020年前後よりコンカフェブームが到来し、あちこちのエリアで出店が相次いだ。「コンカフェ嬢」を夢見る若者が続出するほどの人気を博し、一時期は新店が毎日、毎週のように登場したものだ。

しかし、現在は閉店および摘発ラッシュだ。名を馳せた有名店でさえシャッターを下ろす始末で、ブームの収束まではいかずとも、厳しい状況を強いられているようだ。

にぎわいを見せる六本木キャバクラ、風営法の規制が強まった中で売り上げをキープするホストクラブとは裏腹に、苦戦する萌え産業たち。現在ではJKリフレも縮小気味で、この世界では生き残りが大変らしい。

なぜ閉店＆摘発ラッシュ？「そもそも」のルールを守らなかった店たち

コンカフェの摘発が目立つようになったのは2024年頃だが、前々から目立たないところでガサ入れが起きていた。摘発を食らう店というのは風営法の許可なく一般の飲食店として営業するのにもかかわらず、お客の隣にキャストを座らせるなど、スタートラインからしてアウトだった。「そもそも」の話なのだが、実は「初歩の初歩」といったルール違反が想像以上に多く、有名店でさえ脇が甘い例さえあり、ずさんな営業の仕方が見事に仇となった。

もちろん、ルールを守ってきちんと営業する店も存在する。それでも閉店に追いやられてしまうのは「赤字続きで経営が苦しいから」がシャッターを下ろす理由のナンバーワンだ。

SNS上では煌びやかなキャストたちが目立つが、人件費と仕入れ代、キャストの衣装代、家賃など諸々の経費を考慮すると、けっこうお金がかかる。コンカフェでは利用金額はキャバクラより安く、ガールズバーより少し高いくらいなので、安く飲もうと思えば3000～5000円でおさまってしまう。

店舗によって金額は異なるものの、単価の低い客が連続すればさほど売り上げにはならない。よって、きちんと数字を出せるキャストを複数名抱えていないと爆発的な黒字を出すのは難しいという結論へと至る。

「じゃあ売れっ子を揃えたら安泰でしょう」なんて意見が飛んでくるだろうけど、売れっ子こそ条件がいい他店への移籍を繰り返しやすい。タブー行為だが業界内での引き抜きも多く、まず前提として、「ナイトワーカーとは気まぐれ」である。気分次第でやめたり、出勤が安定しなかったりの可能性を考慮すると、萌え産業の黒字および継続は決して簡単ではないものだ。働く人々の年齢が若いのも関係して、不安定になる要素が多いからこそ閉店に追いやられるのは何も不思議な話でないのである。