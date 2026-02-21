坂本花織が「日本のキム・ヨナ」になれなかった理由...最後のパズルは埋まらず「金メダルに縁がなかった」韓国メディア

韓国スポーツメディア「sportalkorea」が2026年2月20日、フィギュアスケート日本代表・坂本花織（25）の特集記事を組み、「『日本のキム・ヨナ』を夢見たが、結局金メダルに縁がなかった」と報じた。

「メダルの色を分けたのは後半の連続トリプルジャンプ」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルフリースケーティング（FS）が20日に行われ、日本のエース坂本花織（25）が銀メダルを獲得した。

ショートプログラム（SP）2位（77.23点）の坂本は、FSで147.67点を記録。合計224.90点で、優勝したアリサ・リュウ（米国、20）の226.79点に届かなかった。

銀メダルが確定した瞬間、思わず泣き崩れた坂本。スポーツ紙の報道によると、「最後まで力を100％出し切れなかったのが悔しい。完璧に決めたいという気持ちが強かった」などと語ったという。

フィギュアスケートの人気が高い韓国では、坂本の演技に注目が集まり、複数のメディアが速報した。

「sportalkorea」は「『日本のフィギュア女王』銀メダルを首にかけ号泣、『本当に悔しい』...引退の舞台でキム・ヨナを夢見たのに→金メダルを逃し涙が止まらない」とのタイトルで、次のようにFSの内容を振り返った。

「坂本はフリースケーティングで147.67点を記録し、最終的に226.79点で2位となった。金メダルを獲得した米国のアリサ・リュウとはわずか1.89点差だった。メダルの色を分けたのはプログラム後半の連続トリプルジャンプだった。最後のオリンピック舞台だっただけに悔しさが大きかった。演技を終えた彼女はコーチに抱きついて涙を流した。銀メダルが確定するとすぐに両手で顔を覆い、嗚咽した」