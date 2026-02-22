西川きよし＆ヘレン夫妻、変わらぬラブラブぶり...手つなぎショットにキュン　「理想のご夫婦」「なんて素敵」

漫才師の西川きよしさん（79）と妻・西川ヘレンさん（79）のラブラブな2ショットが2026年2月16日、「西川きよし・ヘレン 【STAFF】」のインスタグラムアカウント（＠nishikawa.kiyoshi_helen）を通じて披露された。

「未来はいつも面白い！」

西川さんは、「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました」と報告し、ヘレンさんと手をつないだ夫婦ショットを投稿した。

「久しぶりに梅田を歩きましたがすっかり変わっていて新しいビルやら建物やらで知らない街に迷い込んだ気分がしました。街も人も新たな時代に新たな変化、これから先も楽しみです」とつづり、「未来はいつも面白い！」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真で西川きよしさんは、ネイビーのジャケットとグレーのパンツを着用。ヘレンさんは、キャメルのバッグを持ち、チェック柄のジャケットとダークブラウンのパンツを着用。二人は手をつないで、夜の街を歩いていた。

この投稿には、「美男美女仲良しご夫婦」「まあ～なんて素敵」「理想のご夫婦」「いつもイケてるお2人」「いくつになられても若々しく素敵なご夫婦」といったコメントが寄せられていた。