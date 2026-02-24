「おっぱいから上は顔よ」森脇梨々夏、榎原依那らグラビアアイドルにMEGUMIが『売れる秘訣』伝授

元グラビアアイドルのMEGUMIさん（タレント）が、冠番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）で、森脇梨々夏さん、榎原依那さん、工藤理子さん（STU48）らグラビアアイドルに、現役時代の苦労を語り、売れるための秘訣をアドバイスした。

サラダ油を塗ったテカテカショットは「クセエーよ、（洗っても）落ちねえし」

番組はMEGUMIさんがバーのママになって、客としてやってくるゲストと酒を飲みながらトークを繰り広げるもので、2026年2月24日放送では、お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆さんも加わって爆笑エピソード連発となった。

まず、渡辺さんから「もしママの時代にSNSとかあったら、どんな投稿とか（しますか）？」と聞かれると、MEGUMIさんは「『おっぱいから上が顔だ』って育ってきたから、ラーメン食べに来たよ（っていう普通の顔して両腕を寄せると）谷間ができて写真撮ったりとか、スイカこぼしたり......おっぱいに」と、グラビアアイドル好きを喜ばせる裏技を披露した。

MEGUMIさんが現役時代にはやったのが、オイルを塗ったテカテカショットだった。当時、一番光るというので使われていたのがサラダ油。森脇梨々夏さんが驚いて、「臭いどうしたんですか」と聞く。「クセエーよ、そんなもん。（洗っても）落ちねえし」と吐き捨てる。