J-CAST ニュース

荒川静香＆元世界女王・コストナー、ステキ笑顔の久々2ショットに反響　「美しさが眩しい」「変わらずお美しい」

2026.02.24 17:15
スポーツ班

   2006年イタリア・トリノ五輪の女子フィギュアスケートで金メダルを獲得した荒川静香さん（44）が2026年2月22日、自身のインスタグラムを更新。2012年の世界選手権での金メダル、2014年のソチオリンピックの女子フィギュアスケートで銅メダルを獲得したカロリーナ・コストナーさん（39）との2ショットなどを披露した。

  • 荒川静香さんのインスタグラム（＠shizuka_a29）より
ミラノでのオフショット

   荒川さんは、五輪の聖火を前に撮影したショットや、カロリーナ・コストナーさんとの笑顔ショット、ジェラートを手にしたミラノでのオフショットなどを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#聖火」「#カロちゃん」「#milano」「#itsyourvibe」「#ありがとう」とコメントを添えている。

   コストナーさんは、今大会、フィギュアスケート男子で銀メダルに輝いた鍵山優真選手のコーチをつとめていた。また、日本時間22日に行われたフィギュアスケートのエキシビションのオープニングには、地元イタリア出身のコストナーさんが登場し、注目を集めた。

   インスタグラムに投稿された写真のうち2枚目では、グレーのジャケットをあわせた荒川さんと白いトップスをあわせたコストナーさんが、会場をバックに、肩を寄せ合い笑顔をみせていた。

   この投稿には、「美しさが眩しいです」「変わらずお美しいですね」「貴重なツーショット」「美しいと言わざるを得ません」「サイコーのツーショットです！」といったコメントが寄せられていた。

カロリーナ・コストナー
ミラノ五輪2026
荒川静香
