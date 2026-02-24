「シルエットがハートに」「これは偶然？」　りくりゅうSNS更新、三浦選手のヘッダーも注目

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した日本代表の「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手について、それぞれSNSのプロフィール写真が変わり、「こういうペア感ほんと好き」などと話題になっている。

「あの氷上のハグに変わってる！」

三浦選手と木原選手はフィギュア団体戦で銀メダル獲得に貢献した。一方で2026年2月16日のSPはリフトのミスが響き、73.11点の5位に。17日のフリーは自己ベストと世界最高得点を更新する158.13点で首位に返り咲き、合計231.24点で金メダルをつかんだ。演技直後には氷上で30秒ほど抱き合う場面もあり、感動を呼んでいた。

その後、2人のSNSのプロフィール欄が更新されたこともXで注目されている。

Xとインスタグラムのアイコンが、三浦選手は先のハグ姿、木原選手は三浦選手の肩を組んだ写真になり、「りくちゃんのインスタのプロフィール写真、あの氷上のハグに変わってる！」「お気に入りなのね」「龍一くんもアイコン変えてる 2人のアイコンからなんか"二人で一つ"って感じが伝わってくる」「こういうペア感ほんと好き！」などと反響を呼んだ。

ほかにも三浦選手のヘッダーで、2人が背面で手をつなぎ、後ろに足を伸ばしたポーズのツーショットが使われていることについて、「2人のシルエットがハートになってて、絆の強さが伝わってくる」「隠れハートになってる。これは偶然？」「めっちゃかわいい」「一心同体という感じですね。尊いです」といった声が出ている。アイコンと同時に変更されたかは不明だが、ミラノ五輪の会場で4日に撮影された練習中の写真とみられる。