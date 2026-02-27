登録者114万人の人気YouTuber、「突然声が出なくなった」　スマホの文字入力で「めっちゃつらい」近況明かす

登録者数114万人の人気YouTuber・ゆんさんが2026年2月23日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、急性声帯炎にかかったと報告した。

身体のだるさと鼻水に始まり、次第に症状が悪化

「突然、声が出なくなりました。」と題した動画で、ゆんさんは現在声が出なくなってしまったことを明かした。事の経緯を、夫で人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが説明することになった。シルクロードさんによれば、1歳の長男と0歳の次男が同時に風邪を引き、ゆんさんにもうつってしまったという。

症状は身体のだるさに鼻水、発熱など。熱は一日で下がったものの、今度は軽い頭痛を発症するとともに声がガラガラになってきたとのこと。しばらく経過観察していたが、喉の状態はさらに悪化。しゃべろうとしても高音が出ずに声がかすれるようになり、ついには喉に痛みを感じるようになったそう。

そこで病院へ行ったところ「急性声帯炎」だと診断され、通常真っ白であるはずの声帯が赤く腫れあがっていたのだとか。咳払いと発声が喉の負担となるため、現在話すことができず、最近はスマホにテキストを打ち込むなどしてシルクロードさんとコミュニケーションを取っているという。

「本当に声を出せない状況に今いるっていう感じですね」と妻の病状を語るシルクロードさん。ゆんさんはスマホで「めっちゃつらい。子どもたちとも話せないし、動画も撮れない」と心境を伝えた。また、診察では、鼻から小型のカメラを入れて喉の奥の声帯を見てもらったとも明かした。

そしてシルクロードさんが「今しっかりと声を使わないっていう期間が大事だと思うから、もういいやって投げ出さずに一緒に頑張りましょう」と呼びかけると、ゆんさんはスマホの音声読み上げ機能を使い「少しでも早く治っていつも通り家族としゃべりたい」と願望を表現していた。