にゃんこスター・アンゴラ村長、「全然悪口じゃないんですけど...」　3助の言動にチクリ

お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さんが2026年2月26日にXを更新した。ネタへの「ダメ出し」の際、相方であるスーパー3助さんからの「責められた」ことを明かした。

「言われた通りやった」のに

アンゴラ村長さんは「全然悪口じゃないんですけど」と前置きしつつ、「今日3助作のネタを言われた通りやったんです」と明かした。

一方、ネタ終わりに「動きでパネルがよく見えなかった」とアドバイスをもらったとのこと。

アンゴラ村長さんによると、そのアドバイスを聞いたスーパー3助さんが「そうだよ！」と責めてきたことという。

アンゴラ村長さんは、「こんな秒で責任転嫁できちゃうの人として浅すぎてすごいです！」と続け、「潮干狩りできちゃうよ」と皮肉をつづっていた。

このポストにアンゴラ村長さんのもとには、「アンゴラ村長がオトナやん」「水溜りほどの浅さでしたか」という声が集まっていた。