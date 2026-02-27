J-CAST ニュース

にゃんこスター・アンゴラ村長、「全然悪口じゃないんですけど...」　3助の言動にチクリ

2026.02.27 13:00
エンタメ班

   お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さんが2026年2月26日にXを更新した。ネタへの「ダメ出し」の際、相方であるスーパー3助さんからの「責められた」ことを明かした。

  • 「にゃんこスター」の2人（2017年11月撮影）。左からスーパー3助さん、アンゴラ村長さん
    「にゃんこスター」の2人（2017年11月撮影）。左からスーパー3助さん、アンゴラ村長さん
  • アンゴラ村長さんのインスタグラム（＠nyanco_star_pu_pu_mu）より
    アンゴラ村長さんのインスタグラム（＠nyanco_star_pu_pu_mu）より
  • 「にゃんこスター」の2人（2017年11月撮影）。左からスーパー3助さん、アンゴラ村長さん
  • アンゴラ村長さんのインスタグラム（＠nyanco_star_pu_pu_mu）より

「言われた通りやった」のに

   アンゴラ村長さんは「全然悪口じゃないんですけど」と前置きしつつ、「今日3助作のネタを言われた通りやったんです」と明かした。

   一方、ネタ終わりに「動きでパネルがよく見えなかった」とアドバイスをもらったとのこと。

   アンゴラ村長さんによると、そのアドバイスを聞いたスーパー3助さんが「そうだよ！」と責めてきたことという。

   アンゴラ村長さんは、「こんな秒で責任転嫁できちゃうの人として浅すぎてすごいです！」と続け、「潮干狩りできちゃうよ」と皮肉をつづっていた。

   このポストにアンゴラ村長さんのもとには、「アンゴラ村長がオトナやん」「水溜りほどの浅さでしたか」という声が集まっていた。

にゃんこスター
アンゴラ村長
スーパー3助
姉妹サイト