元NHK中川安奈アナ、膝上ミニスカウェアで...久しぶりにゴルフ楽しむ　「今の一番の課題はパターです」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月23日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにゴルフに行けました」と報告し、ゴルフウェア姿を披露した。

「ゴルフは楽しいなぁ」

中川さんは「久しぶりにゴルフに行けました」と報告し、黄色の長袖トップスと黒いミニスカートのゴルフウェアで微笑む姿や全身ショットを投稿した。

中川さんは「練習に一生懸命だった頃よりもちょっと調子がいい気がして...気のせいかな？笑」といい、「変に色々考えない方がよかったりもするのかもとか、いやでもやっぱり練習しないととか、2周3周考えを巡らせてます」とつづっていた。

また、「ゴルフは楽しいなぁ」とし、「またすぐ行きたいっ！」とコメントを添えていた。最後は、「今の一番の課題はパターです」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黄色の長袖トップスと黒いミニスカートを着用。ゴルフ場をバックに、黒いキャップをかぶり、腰に手をあてて微笑んでいた。3枚目では、脚を組んでカメラ目線のショットを披露した。

この投稿には、「綺麗さが眩しすぎます」「オシャレでとってもとっても可愛い」「スタイル良すぎ」「似合い過ぎ」「完璧なコーデですね」といったコメントが寄せられていた。