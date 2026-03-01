「羊たちの沈黙」レクター博士役アンソニー・ホプキンス88歳、元気そう近影に注目　手でハート型つくって

俳優のアンソニー・ホプキンスさん（88）が2026年2月15日に公式インスタグラムを更新。映画「羊たちの沈黙」でおなじみの名優が元気そうな近影を披露した。

「羊たちの沈黙」の公開から35周年の節目

アンソニー・ホプキンスさんは、イギリス出身の俳優。1991年公開の「羊たちの沈黙」で演じた精神科医で猟奇殺人犯のレクター博士役で、アカデミー賞・主演男優賞を受賞している。

2月14日は「羊たちの沈黙」の公開日。公開から35年を迎えたタイミングで、アンソニー・ホプキンスさんはハート型のハンドサインをする、お茶目な写真を投稿した。

さらに「Love is the answer E=mc2」（注：E=mc2は質量とエネルギーの等価性を表す式）と記載。写真の背景には、相対性理論を発表したアインシュタインが描かれたポップアートがあり、カラフルな1枚になっている。

コメント欄では、多数の有名人も反応しており、女優・実業家のジェシカ・アルバさんが「You are so precious it hurts（編訳：あなたがあまりに尊くて、胸が締め付けられる）」とコメントしたほか、ジョシュ・ブローリンさんやアイス・トルガさんらもハートマークの絵文字をつけている。ほかにも、「Happy 35th anniversary to "The Silence of the Lambs", Sir Anthony!（編訳：「羊たちの沈黙」35周年おめでとう、サー・アンソニー）」といった映画公開から35年を祝う声が寄せられた。