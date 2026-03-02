WBC侍ジャパン、決起集会「スポンサー」に韓国メディア衝撃...誰が支払ったか疑問だったが「年俸は関係なかった」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が、2026年3月2日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の決起集会に言及し、「食事代は誰が支払ったのか？」などのタイトルで記事化した。

「昨年の収入は大谷が圧倒的に多い」

WBC日本代表は1日に大阪の飲食店で決起集会を行ったとみられる。

大谷翔平選手（ドジャース、31）をはじめ、多くの代表メンバーがそれぞれ自身のSNSで決起集会の写真を投稿した。

大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とのコメントと共に写真を添付。写真には、大リーガーの山本由伸投手（ドジャース、27）、菅野智之投手（ロッキーズ、36）、吉田正尚外野手（レッドソックス、32）、岡本和真内野手（ブルージェイズ、29）ら30人超が収まった。

豪華メンバーによる決起集会は、韓国でも大きな話題となった。

複数のメディアが注目する中、「スポーツ朝鮮」は「30名全員参加の焼肉店での会食、サムライジャパンの食事代は誰が払ったのか？昨年1485億ウォンを稼いだ大谷ではなく、最年長・菅野が負担」とのタイトルで報じた。

記事では「決起集会の写真を見て誰もが疑問に思ったはずだ。会食費はかなり高額だったはずだが、誰が費用を負担したのか。昨年の収入は大谷が圧倒的に多い」とし、吉田がインスタグラムのストーリーに投稿した写真に言及した。

吉田は1日にインスタグラムのストーリーを更新し、決起集会の写真を添付した。写真には「菅野さんゴチです」とのテロップを付けた。