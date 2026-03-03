「偏差値68！？」本田紗来、高校卒業でX衝撃　中学時代は学年「１位」も話題の才女っぷり

J-CAST ニュース

   俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2026年3月2日、高校卒業したことをインスタグラムで報告し、学校名を受けて「才色兼備」などと驚きが広がっている。

   紗来さんは、プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）と俳優の本田望結さん（21）を姉に持つ。

「勉強だけじゃなく、人として大切なことも...」

   紗来さんはインスタで「高校を卒業しました。受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で...入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と振り返り、

「でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」

とエピソードを披露した。両親に対して「毎日朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母」「送迎をしてくれた父も、忙しい中時間をつくってくれて、本当にありがとう」などと感謝を述べたほか、下記のようにも感慨にふけっている。

「勉強だけじゃなく、人として大切なこともたくさん学ばせてもらいました。みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう」
「ずっと偉かったよ」「卒業おめでとう」姉も祝福
