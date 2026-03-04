元レペゼンGINTA、3年前に結婚していた　「喧嘩しとうときは...」6人の父・DJ社長からアドバイスが

音楽グループ「Repezen Foxx（レペゼンフォックス、旧レペゼン地球）」元メンバーのGINTA（DJ銀太）さんが、2026年2月28日にYouTubeを更新。結婚していたことを発表した。

「車から降りずに10分くらいで式が終わりましたw」

GINTAさんは2月27日、YouTubeで「結婚してました。」と題した楽曲の動画を公開。ウエディングドレス姿で顔を隠した女性とGINTAさんがオープンカーに乗り、ハートの風船を飛ばすという内容だった。GINTAさんはコメント欄で「この映像は、ラスベガスで行ったドライブルー結婚式の映像ですw w車から降りずに10分くらいで式が終わりましたw w」と明かした。

同日、ヒカルさんのチャンネルで公開された動画にGINTAさんが登場し、約3年前に結婚していたこと、1か月ほどの交際期間を経て勢いで結婚したために、報告のタイミングを逃したことなどを語っていた。

そして2月28日、自身のチャンネルに公開した動画で、「GINTAは、結婚していました！」と改めて発表。25年12月31日をもって解散した、レペゼンフォックスの元メンバーたちも部屋に突入し、GINTAさんを胴上げで祝った。

元リーダーのDJ社長さんは4回結婚していて、25年6月には6人目の子供が産まれる予定だと明かしていた。そんなDJ社長さんから「先輩」として「喧嘩しとうときは、100で自分が悪い。相手が悪いことはない」とアドバイスがあり、GINTAさんらは爆笑していた。