「木曜の怪談」野村佑香＆「ウゴウゴルーガ」小出由華、元子役2ショ話題に　「きれーい！」「めっちゃ大人！」

「チャイドル」として知られた元子役の野村佑香（41）さんが、2026年3月2日に公式インスタグラムを更新。AbemaTVの「ななにー地下ABEMA」で共演した小出由華さん（41）との2ショットが公開、話題となっている。

「まさか時を経てご一緒できるなんて...！！」

野村佑香さんは、3歳から子役モデルとして活動し、滝沢秀明さん（43）や今井翼さん（44）らと共演したテレビドラマ「木曜の怪談」シリーズ（フジテレビ系）などの出演で知られる元祖「チャイドル」。一方、小出由華さんは、子ども向けバラエティ番組「ウゴウゴルーガ」（フジテレビ系）のルーガちゃん役で知られる。90年代を代表する元子役の2人がそろって番組に出演した。

3月1日放送の「ななにー地下ABEMA」では、まず野村さんが登場し、出演陣は「きれーい！」「変わらない！」と驚き。続いて登場した小出さんには、「めっちゃ大人！」「妖艶だな～」と歓声が上がった。

また、番組では「あの子役は今！？当時の衝撃エピソード大暴露」と題し、小出さんは深夜2時に家を出て、生放送が終わった後に登校していたエピソードを披露。野村さんも当時は丸一日仕事をしていたことも多かったと語るなど、多忙な日々を送っていたそうだ。

なお、野村さんは27歳のときに結婚し、現在は2児の母。小出さんも30歳のときにデンマーク人の男性と結婚し、同じく2児の母だ。小出さんはデンマークにも家があるとのことで、そこは9LDKの豪邸なのだという。

野村さんは3月2日のインスタグラムで、小出さんについて、「とても色っぽく飾らず素敵な方でした」と紹介。「ウゴウゴルーガはもちろん、子供ながらに衝撃を受けつつ大好きだったので、まさか時を経てご一緒できるなんて...！！ と嬉しかったです（小出さんにもそう言ってもらえて嬉しかった！！）」とつづっていた。