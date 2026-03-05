【WBC】強化試合「無安打」の大谷翔平、「不安の声」を日本ハムOB一喝　「嗅覚鋭く覚醒」するのが大谷だ

プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年3月4日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）強化試合でノーヒットの大谷翔平選手（ドジャース、31）について、「嗅覚鋭く覚醒する」との見解を示した。

「ノーヒットは 全く問題はないでしょ」

WBC日本代表は、本番に向けて2日と3日に、オリックス、阪神とそれぞれ強化試合を行った。

今大会、打者に専念する大谷は、オリックス戦に「2番・DH」でスタメン出場し、3打数無安打1三振。3日の阪神戦には「1番・DH」でスタメン出場し、2打数無安打に終わった。

日本代表の大会2連覇のカギを握る大谷。主砲のバットに快音が聞かれず、インターネット上では様々な意見が寄せられている。

「ノーヒットは 全く問題はないでしょ」「本番ではやってくれると思います」「結果よりも、整えている過程」「今打てなくても本番に打ってくれたらそれでいい」などの声の他に、「大谷翔平選手が強化試合ノーヒットで本番へ挑むのがちと心配です」「さすがに2試合で5打席ノーヒットはショボーンってなっちゃうね」「バッティング内容があまりよろしくない」との声も。

このような状況の中、岩本氏は「10年で1000億円を稼ぐ大谷翔平が、強化試合でヒットが出ていない、ホームランが出ていない。『それがどうした』という話でしょ」と切り出し、次のように持論を展開した。