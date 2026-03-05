小学館、山本氏逮捕で「連載中止を指示」も...実際の終了は逮捕から約2年半後　問われる「社」とマンガワン編集部の関係

小学館が2026年3月4日に公式サイトで、同日に公開された週刊文春による同社の漫画配信サービス「マンガワン」と漫画「堕天作戦」の作者・山本章一氏をめぐる報道について声明を発表し、同社が「把握している事実」について説明した。

しかし、小学館がマンガワンでの山本氏の再起用を「会社として初めて確認」したのは26年2月だと説明していることや、山本氏逮捕から「堕天作戦」の連載終了まで2年以上かかっていることなど、「会社」とマンガワン編集部の関係をはじめとした説明には疑問が残る。こうした疑問について、同社に取材した。

社として「連載中止を指示」も...実際の終了は山本氏逮捕から2年以上後

週刊文春は4日、「【小学館マンガワン問題】被害女性が全告白「私は"性加害漫画家"と小学館を許せない」《漫画家を直撃すると...》」と題した記事を公開。山本氏による性加害の詳細のほか、両者の話し合いに入ったマンガワンの担当編集者が、「堕天作戦」の連載再開中止要求の撤回や口外禁止などを含む条件を提示した、といった被害女性の証言を報じた。

小学館は同日、この記事について「弊社見解をお伝えします」とする声明を発表。山本氏をめぐる出来事について「弊社が把握している事実」とする内容を説明した。

発表によれば、20年2月に山本氏が児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）容疑で逮捕され、「その事実を把握した時点で、会社として連載中止を指示しました」という。

その後、21年に山本氏と被害女性との和解協議について担当編集者から法務部に相談があり、「弊社は当事者ではないため、弁護士への委任を山本氏に促すよう指示」したとする。和解協議について「会社ぐるみで関与したとの認識はございません」との見解を示した。

小学館は山本氏の逮捕を把握した時点で連載中止を指示したとしているが、「堕天作戦」が連載終了したのは22年10月のことだ。

同社が山本氏の逮捕を把握したのはいつだったのだろうか。小学館広報室は5日、J-CASTニュースの取材に、「はっきりとした日付は調査中」としつつ、21年に和解協議について法務部に相談がある前であることは確実だとした。

連載終了まで間が空いたことについては、「休載が続いていましたが、連載終了について正式に決まったのは22年になります」「『連載中止』という指示をしておりますので、そのままの状態が続いていた」と説明した。

なお、「堕天作戦」は20年2月ごろから休載が続いたが、理由については山本氏の「体調不良」と説明されていた。