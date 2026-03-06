中道・山岸一生前議員、元アイドルの結婚祝福めぐる投稿に怒り　「息苦しい社会」

中道改革連合の山岸一生前衆院議員が2026年3月5日にXを更新し、元アイドルの結婚を同アカウントで祝福したことに対する「キモイ投稿」という批判に反論した。

「『他者に不寛容なリベラル』には、かなり懐疑的です」

発端となったのは、欅坂46の元メンバーで歌手の平手友梨奈さんが俳優の神尾楓珠との結婚を2月11日に発表したこと。

このニュースについて、山岸氏は同日未明にXで反応し、「お布団の中にいたのに、結婚のニュースで目が覚めてしまいました。『寝る寝る詐欺』でごめんなさい...」「てちさん、ご結婚おめでとうございます！」と祝福を投稿していた。

その後、山岸氏は5日にXで、「先日、著名な女優さんの結婚の報を受けて、祝意を示したら『なんだかキモイ投稿』『昭和のセクハラオヤジみたいな呟き』とコメントをいただきました」と苦言が寄せられてたことを明かし、「その方は、枝野さんのインタビューにも、同じように評されるのでしょうか？疑問です」とアイドル好きで知られる枝野幸男氏を引き合いに出して疑問をつづった。

また、「そもそも。著名な女優さんの結婚に祝意を示したら『なんだかキモイ投稿』『昭和のセクハラオヤジみたいな呟き』とコメントされることに私は反対ですね」と自身のポストをそう評されることへの不快感を示した。

最後には、「そんなに『他者の表現の自由を認めない』息苦しい社会は、私は目指しません。『他者に不寛容なリベラル』には、かなり懐疑的です」とつづっていた。