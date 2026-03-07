J-CAST ニュース

「夜職を経験したら二度と昼には戻れない」は本当か　セカンドキャリア・転職に成功する人失敗する人の違い

2026.03.07 17:00
たかなし亜妖

   コロナ禍以降、ナイトワーカーのセカンドキャリアが注目されつつある。ウイルスが猛威をふるっていたあの頃、接客業はとても苦しい状況に強いられ、一部での「転職勢」が目立ってから将来を考える働き手が増えた。

   また、売れっ子の次なるステップが気になり、「その先」まで追いかけるファンが多いからこそセカンドキャリアという話題が上がりやすいのかもしれない。

   一昔前なら、夜職に就いたら人生が「ドン詰まり」のような風潮があった。最近は職業選択の幅が広がったおかげで、セカンドキャリア構築が非常に困難な時代ではない。

   ただし、あくまでこれは「職業を選り好みしなければ」の話。夜職歴、条件、かつてのキャリア（昼職経験の有無）や年齢などで、状況が大きく変わってしまうものだ。

  • ナイトワーカーたちの「セカンドキャリア」問題とは（写真はイメージ）
  • 筆者のたかなし亜妖さん
選ばなければ道はある

   一般社会では夜職は職歴としてカウントされず空白の期間扱いとなる。もちろん堂々と主張ができるなら経歴に書いてもいいけれど、ここで勇気を振り絞れる人は少ないだろう。特に女性の場合、セクハラ被害の危険性が考えられるため、言わない方がメリットが多いのは悲しき事実だ。

   よって空白の期間ができる＝ハンデだが、期間が短いとか、正当な理由を述べられるなら就職のチャンスはゼロではない。「ナイトワーカー歴30年からの転職」でもない限り、社会的な休業期間が少しくらいあってもけっこうなんとかなる。

   学歴なし、昼職経験なし、資格なしなど「全てないない尽くし」でも、若さや熱意を買われた採用の可能性が考えられるのなら、ナイトワーカーが絶対に転職できないというのはほぼあり得ない。仮に夜職20年選手でこの職業しか経験がなくとも、アルバイトくらいなら1つは絶対に見つかるはずだからだ。

   給料・職種・条件にこだわらなければ高いコミュニケーション能力と愛嬌、そしてフットワークの軽さを兼ね備えた元キャストが、いっさいどこにも拾ってもらえないなどは非常に考え難い。とにかく、選ばなければ道は開ける。ナイトワーカー歴が長ければ知人も多いため、紹介から就職なんて歓楽街ではよくある話だと言えよう。

選びまくると「ドン詰まり」な現実
セカンドキャリア
ナイトワーカー
