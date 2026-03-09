1次ラウンド首位通過の侍ジャパン、決勝ラウンドは「このままでは厳しい」...識者が危惧する「防げるミス」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月8日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の1次ラウンドを分析し、「このままでは厳しい」と指摘した。

「豪州戦のミスは、頭を整理したらおそらく出ないミス」

1次ラウンド・グループCの日本は、台湾との初戦を13－0のコールド勝ちを収め、続く韓国戦を8－6で勝利した。オーストラリアとの第3戦は、序盤、打線が苦しみながらも、7回に主砲・吉田正尚外野手（レッドソックス、32）の逆転2ランが飛び出し、4－3で逃げ切った。

日本は10日のチェコ戦を待たずに3戦全勝でプールCの1位通過が決定した。日本は、15日に米フロリダ州マイアミで行われる準々決勝で、プールDの2位チームと対戦する。

高木氏は1次ラウンドの3試合を振り返り、「このままでは準々決勝は厳しいと思う」とし、その理由に言及した。

「なぜかというと、村上（宗隆）、岡本（和真）の状態がもう少し上がってこないと、厳しいと思う。近藤（健介）もそう。（準々決勝が行われる）アメリカに行ってどのような調整をするか。ここら辺が、井端（弘和）監督の頭の痛いところかな」

26年シーズンから大リーグに挑戦する村上宗隆内野手（ホワイトソックス、26）と岡本和真内野手（ブルージェイズ、29）は、今大会、本調子ではない。

村上は3試合に出場して10打数2安打2三振。岡本は10打数1安打2三振と、不調にあえいでいる。主砲の不振に加え、主力の近藤健介外野手（ソフトバンク、32）が、3試合に出場していまだ無安打と苦しんでいる。

高木氏は、米国での決勝ラウンドに向け、「今日（オーストラリア戦）はミスが出た。今日出たミスというのは、おそらく準々決勝、準決勝、決勝で出たら、確実に負けるようなミス。そこらへんは、もう1度頭を整理して。今日のミスは、頭を整理したらおそらく出ないミス」とし、具体的なミスを指摘した。