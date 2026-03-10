GACKT、LUNA SEA・真矢さんの献花式へ　真矢さんの妻の涙を見て「もう逢えないのか」

ミュージシャンのGACKTさんが2026年3月10日にXを更新。2月17日に亡くなったロックバンド・LUNA SEAの真矢さんの献花式に参加したことを報告した。

「彼がどれだけ多くの人間に影響を与えたのか」

真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4、2025年9月には脳腫瘍と診断されたことを公表。ライブ復帰を目指していたが、17日に死去していた。葬儀は近親者で執り行われたというが、3月8日にファンや音楽業界の知人に向けて献花式が行われた。

GACKTさんはXで、真矢さんの献花式を訪れたことを報告。もともとはファンのための献花式ではあったものの、LUNA SEAのSUGIZOさんに「行くことができないか」と尋ねたところ、関係者のために早朝の時間を作ってくれたと連絡が入ったことを明かした。

この配慮により、GACKTさんは、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔さんや、真矢さんも加入していたバンド・YELLOW FRIED CHICKENz（YFCz）のメンバーとともに献花式へ足を運ぶことができた。「早朝にもかかわらず、若手のバンドマンがかなりの数並んでいた」とつづった。

GACKTさんは「シンちゃんに憧れてドラムを始めた者。彼の背中を追いかけてバンドを始めた者。彼がどれだけ多くの人間に影響を与えたのか。その行列を見れば、すぐにわかった」と語った。