府中でキャンプWBC・豪チームのメッセージに野球ファン感動　「素晴らしい試合でした」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグ最終戦を前に、オーストラリア代表が2026年3月9日、Xで日本のファンに向けた感謝のメッセージを投稿した。

「私たちを応援しに来てくれました。大好きです！！！！」

9日、韓国との最終戦を迎えたオーストラリア代表。台湾・韓国に勝利している日本がすでに準々決勝進出を決めた中、9日の試合開始時点ではオーストラリア・韓国・台湾の3チームに準々決勝進出の可能性が残されていた。

オーストラリアは、点差に関係なく勝利すれば自力での準々決勝進出が決定。一方、韓国が勝った場合では、3チームの勝率が並ぶため、失点率で順位が決まる。この場合、韓国が5点差以上2失点以内で勝利すれば韓国が準々決勝進出。また、韓国が勝利した場合でも、韓国が8得点以上・オーストラリアが3得点以上だった場合は、台湾が準々決勝進出となる状況だった。

オーストラリア代表は18年の親善試合以降、東京都府中市でキャンプを実施。今大会に備えては、2月21日から事前キャンプを行い、市内の小中学生にキャッチボールやノック、ピッチングなどを教える野球体験会なども開いていた。

3月6日に行われたチェコ対オーストラリア戦では、府中市の小学生が応援に訪れていた。オーストラリア代表のXでは、「府中の小学校で訪問した生徒たちが、今日の試合で私たちを応援しに来てくれました。大好きです！！！！」として、オーストラリアの応援ボードを手にした子どもたちの写真を公開している。