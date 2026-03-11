元俳優・前山剛久さん、メンズラウンジ「一度退店」を報告　「出演した動画の件」で

元俳優で前山剛久さんが、2026年3月10日、勤務していたメンズラウンジでの「真叶」名義のインスタグラムを更新。メンズラウンジから一時退店することを報告した。

「これからの進退は追って報告」

女優の故・神田沙也加さんと生前交際していた前山さん。神田さんの死去後は活動を休止し、24年に復帰を希望していたが、出演を発表した舞台から出演予定の女優2人が降板し、上演が見送りに。25年12月からは「真叶」という名前でメンズラウンジに勤務していた。

一方、前山さんは1日に公開された勤務先のメンズラウンジの代表・YUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。

その中で神田さんを示唆する「Kさん」という仮名を使って交際期間が2か月であったことを明かした。その際、代表の男性が「2か月だよ？ こっちからしたら2か月しかつき合ってない子が急にポーンみたいな......」と発言する場面もあった。

また、前山さんは交際については神田さんから申し込まれ、一度断ったものの、今後の俳優キャリアを考え、交際相手と別れて神田さんと付き合い始めたことなどを説明。神田さんが亡くなった際にバッシングを受けたことについて、「世間の人に言われて、確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては『しょうがないじゃん』みたいな」と語った。

動画はSNSなどを通じて拡散され、その後非公開となっていた。

前山さんは10日に「真叶」名義のインスタグラムを更新し、画像で「私の今回出演した動画の件について」「社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました」と、メンズラウンジをいったん退店することになったことを明かした。

また、「これからの進退は追って、報告させていただきます」とし、最後には「申し訳ございませんでした」と謝罪していた。