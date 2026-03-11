元NHK中川安奈アナ、侍ジャパンユニ姿でWBC球場観戦　「勝利の女神現る」「本当に美しい」「可愛すぎる」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の侍ジャパンを応援する姿を披露した。

「試合展開もドキドキした」

中川さんは、「3連勝ーーーーー！！」といい、WBCの日本対オーストラリア戦を球場で観戦したことを報告した。「毎試合Netflixにかじりついて見てたけど、やっぱり現地で見られるのは最高ですね」「試合展開もドキドキした」とつづっていた。

なかでも、「吉田選手の逆転2ランホームランの直前、『なんかホームランきそうな気がする！』と友人に話していたのでよりいっそう興奮しました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤とネイビーの日本代表のユニフォームと、茶色のパンツをあわせたコーデ。応援タオルを広げ、笑顔をみせていた。

5枚目では、バッグを持ち、両手をあげてポーズで微笑む全身ショットを披露した。ちなみに、ユニフォームの番号は「16」となっていて、大谷翔平選手仕様のものだ。

この投稿には、「ユニフォーム姿も素敵」「可愛すぎる」「ユニホーム似合ってます！」「勝利の女神現る」「本当に美しいです」といったコメントが寄せられていた。