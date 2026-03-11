元「KAT-TUN」田口淳之介、Xとインスタ削除の理由を明かす　「不祥事ではまったくありません」

アイドルグループ「KAT-TUN」元メンバーの田口淳之介さん（40）が、2026年3月11日にYouTubeを更新。Xとインスタグラムのアカウントを削除したことについて、理由を説明した。

「もっとよく見せられる媒体もあるんじゃないかな」

田口さんは2026年3月、Xとインスタグラムのアカウントを削除。Xでは、「なにがあったんだろうか...」「めっちゃ心配大丈夫か元気か」など、心配の声が上がっていた。

田口さんは3月11日、YouTubeに「田口淳之介がSNS全削除した件についてお話しします。」と題した動画を公開。Xとインスタグラムは「完全に削除しました」として、理由をこう語った。

「SNSを情報発信の場として、半ばやるべきコンテンツと思ってはいたんですけど、それよりもっとよく見せられる媒体もあるんじゃないかなって考えてて」

今後はYouTubeで「リアルな自分の姿を見せていく」とした。また、踊りが得意ということで、TikTokにも力を入れて活動していくという。

田口さんは2019年5月、大麻取締法違反の疑いで逮捕。今回のSNSアカウント削除で、「また逮捕されたんじゃないか」という声も届いたという。これについては「不祥事ではまったくありません」と否定し、撮影スタッフも「無事、逮捕ではない」「もし不祥事があったら私がボコボコにします」と話していた。