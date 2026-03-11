J-CAST ニュース

大谷翔平＆鈴木誠也、「変顔」写真公開しあって...スゴイ仲良し　「小学生みたい」「同級生コンビほんと好き」

2026.03.11 20:00
スポーツ班

   ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）と、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手（31）が、インスタグラムで仲の良いやり取りを繰り広げている。

  • 「侍ジャパン」公式インスタグラム（＠samuraijapan_official）より
    「侍ジャパン」公式インスタグラム（＠samuraijapan_official）より
  • 鈴木誠也選手のインスタグラム（＠seiya510127）より
    鈴木誠也選手のインスタグラム（＠seiya510127）より
  • 村上宗隆選手のインスタグラム（＠ys_munetaka55）より
    村上宗隆選手のインスタグラム（＠ys_munetaka55）より
  • 鈴木誠也選手のインスタグラム（＠seiya510127）より
    鈴木誠也選手のインスタグラム（＠seiya510127）より
  • 大谷翔平選手のインスタグラム（＠shoheiohtani）より
    大谷翔平選手のインスタグラム（＠shoheiohtani）より
  • 「侍ジャパン」公式インスタグラム（＠samuraijapan_official）より
  • 鈴木誠也選手のインスタグラム（＠seiya510127）より
  • 村上宗隆選手のインスタグラム（＠ys_munetaka55）より
  • 鈴木誠也選手のインスタグラム（＠seiya510127）より
  • 大谷翔平選手のインスタグラム（＠shoheiohtani）より

村上宗隆も2ショットを投稿

   大谷選手と鈴木選手は「侍ジャパン」のメンバーとして、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している。

   同じく侍ジャパンメンバーで、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が、2026年3月10日、インスタグラムのストーリーズに、大谷選手と鈴木選手の2ショットを公開した。鈴木選手はおどけた表情で大谷選手を指さし、大谷選手はそんな鈴木選手をジトッと見つめている。

   鈴木選手もストーリーズで、村上選手のこの投稿を紹介。ほかにも、ドアップの大谷選手や、目を見開いた「変顔」を見せる大谷選手の写真などを相次いで公開した。

   さらに大谷選手も、鈴木選手の「変顔」や、声援の寄せ書きを前に笑顔を見せる鈴木選手の写真などをストーリーズに投稿した。

   二人のやり取りに、Xでは「大谷さんと鈴木誠也さんの変顔に笑ってしまった」「大谷君 誠也さんがいると、こんなにのびのびと子供に帰れるんだね～ 誠也さんとのじゃれ合いも小学生みたいで可愛すぎる」「変顔まで全力なの最高すぎるw 同級生コンビほんと好き」「本当に94年組は面白い笑」などの声が上がっている。

WBC2026
侍ジャパン
大谷翔平
鈴木誠也
姉妹サイト