前園真聖、右膝外側半月板損傷の大けが→リハビリ開始　松葉杖つく後ろ姿ショット公開...応援の声続々

元サッカー日本代表でタレントの前園真聖さん（52）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。リハビリがスタートしたことを報告した。

「リハビリが始まりました」

番組のロケ中に「右膝外側半月板損傷」の大けがを負ったことが報じられていた前園さん。3月7のインスタグラムでは「無事に手術が終わりました」と報告。「今年はW杯があります。しっかりとリハビリをして、1日でも早く仕事に復帰できるように頑張ります」とつづっていた。

10日に更新したインスタグラムでは、前園さんは「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています」「今日からリハビリが始まりました」と報告し、松葉杖を使って歩く後ろ姿を投稿した。

松葉杖と氷嚢のハッシュタグをつけ、「しばらくの間はずっと一緒です。よろしくお願いします」とリハビリの相棒たちにメッセージを送った。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーの半袖と黒いショートパンツを着用。松葉杖を使って歩く後ろ姿を披露していた。

この投稿には、「お大事になさってください」「リハビリ頑張って下さい」「応援しています！！」「無理せずゆっくり休んでくださいね」「早く良くなりますように」といったコメントが寄せられていた。