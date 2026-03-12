マスコミが称した「カリスマ経営者」はニデック永守氏のほかにも　激烈リーダーシップは時代遅れになったか

「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」。強烈なリーダーシップでニデック（旧・日本電産）を世界的なモーターメーカーに引き上げ、カリスマ経営者と称された永守重信氏。

2025年に発覚した不適切会計をきっかけに名誉会長に退いていたが、2026年2月26日、ついにその職も辞任することを発表した。

デフレ時代にコスト競争力で戦った永守氏

1973年に永守氏が京都で創業した日本電産は、小さなモーターメーカーから出発し、HDD用モーターなどで世界的なシェアを持つ企業へと成長を遂げた。

日本の製造業の成功事例とも言われる同社の歩みには、企業買収を重ねながら事業領域を広げてきた歴史がある。

そしてそれは、経営者個人の力量だけでなく、日本経済の環境も影響していた。

バブル崩壊後、長いデフレの時代に入った日本において、企業は付加価値の創出と同時に、コスト面での競争力が求められるようになった。

永守氏の経営は、その環境に非常によく適合していた。

仕入れ価格の見直しや生産効率の徹底的な改善、価格競争力を武器とした受注拡大などの取り組みは、デフレ期の製造業において大きな競争力を生み出した。

一方で、電気自動車（EV）向けモーター事業の展開をめぐる議論や、企業統治のあり方、人材の流動性など、永守氏の強力なリーダーシップだけでは収まらない状況が生まれつつあった。