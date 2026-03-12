「弁当にフグ混入で食中毒」と投稿も、ほっともっと側は否定　「混入は確認できず」原因分からず真相は不明

大手弁当チェーン「ほっともっと」の商品を巡り、運営会社プレナスは2026年3月12日、海鮮天丼にフグが混入したとのSNS投稿があり、工場で確認したものの、混入の事実は確認できなかったと公式サイトで明らかにした。

SNS上では、海鮮天丼にアジではなくフグが混入し、食中毒症状になったと投稿があり、波紋が広がっていた。通報を受けた北海道の保健所が立ち入り検査に入ったが、保健所では、弁当との因果関係が分からず、食中毒の判断をしていないと取材に説明した。

「残りの半身が出回っている恐れから投稿」

食中毒については、道内在住という男性が2026年3月10日にSNS上で訴えていた。

それによると、道内のほっともっと店舗で8日夕に弁当を購入し、自宅で食べた。アジとみられる天ぷらに妙な食感があり、天ぷらの衣を剥ぐと、フグの特徴である白い斑点のある稚魚だったという。しかし、男性は、すべて食べてしまい、その1時間後から寒気に襲われた。

風呂から出ると、体がしびれ、布団に入ったが、動けなくなった。トイレまで這って行き、手を口に突っ込んで食べた物を吐き出したという。お茶を大量に飲み、4回吐いた後にやっと楽になった。その後、救急車を呼んで、病院に運ばれ、そのまま入院したという。医師の診察で、何らかの中毒だと分かったとも報告した。

魚は、半身だったため、残り半分が出回っている恐れから今回投稿したという。保健所には、すでに通報したことも明かしていた。現在は、体調も回復しつつあるという。11日になって、ほっともっと側から謝罪があったとし、他には被害は出ていないと報告を受けたため、投稿は終わらせるとしている。これまでの投稿も削除された。

指摘された店舗を管轄する北海道の保健所は、J-CASTニュースの取材に対し、通報を受けて食中毒の疑いもあるとみて、11日に立ち入り検査に入ったと答えた。調理状況を調べるなどした結果、フグは確認されず、「症状と弁当との因果関係は分からず、食中毒の判断はしていません」と述べた。この件で病院からの通報もなく、弁当を食べた他のケースも見つかっていないため、調査を終了したと明らかにした。