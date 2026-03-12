朝倉未来、コムドットメンバーをBreakingDownに勧誘 ポテンシャルを絶賛「骨格が太いタイプ」「身体の強さがすごい」

総合格闘家の朝倉未来さんが2026年3月11日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、YouTuberグループ・コムドットのひゅうがさんを、自身がCEOを務める格闘技イベント「BreakingDown」にスカウトした。

「格闘技に挑戦したい」と語っていた

ひゅうがさんは1月26日に公開されたコムドットの動画で、同グループがこれから3年にわたって個人活動を強化する方針を取るということで、格闘技に挑戦する意向を示していた。

「コムドットひゅうがをBreakingDownに誘ってみた」と題した動画で朝倉さんは、ひゅうがさんとの会食をセッティング。単刀直入に「ひゅうがくんが格闘技に挑戦するっていう話を聞いて。これはぜひ『BreakingDown』に出てもらおうと思って。それでコラボのお願いをしたわけですよ」と切り出した。

ひゅうがさんは子どもの頃から格闘技の試合を見るのが好きで、自身も取り組んでみたいと思っていたという。しかし、若くしてYouTuberとしてブレイクしたことで多忙を極めるようになり、格闘技への憧れにいったん蓋をしていたのだとか。また、朝倉さんの試合をすべてチェックしているほか、「BreakingDown」も観ているとも明かした。それを聞いた朝倉さんは「うわ～、楽しみだな。（BreakingDownに）今年出てもらうの」とニヤリ。ひゅうがさんは「いやいや、ちょっと待って。確定怖いんですけど（笑）」と苦笑いを浮かべていた。