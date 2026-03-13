篠田麻里子、色気ダダ漏れ肩出しコーデで...40歳の誕生日を報告　「いつまでもキレイ」「永遠のアイドル」

元AKB48でタレントの篠田麻里子さん（40）が2026年3月11日、自身のインスタグラムを更新し、40歳の誕生日を報告した。

「願うのはやっぱり健康」

篠田さんは「2回目の二十歳になりました。笑」という言い回しで40歳を報告し、シアー感のある肩出しトップスでケーキを前に笑顔をみせる動画を投稿した。「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった」「20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします」と振り返る。

また、「30代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました」と明かし、「そして40代。願うのはやっぱり健康」「健康じゃないと、どんなことも楽しめないなと感じています」と語っていた。

インスタグラムに投稿された動画では、肩出しデザインのシアー感のあるトップスと白いインナーを着用。バースデーケーキに刺さったろうそくの火を吹き消し、カメラに向かって手を振る様子や花束を手に笑顔をみせる姿を披露していた。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「いつまでも可愛いし綺麗」「いつまでもキレイ」「相変わらず可愛くてきれいで最高です」「永遠のアイドル麻里子様」といったコメントが寄せられていた。