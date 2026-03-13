ホントに60歳...？チュアンド・タン、若々しいさわやか近影の衝撃　白シャツ姿でクールにたたずむ

アーティストのCHUANDO TAN（チュアンド・タン）氏（60）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。60歳の誕生日を報告するとともに、さわやかな白シャツ姿を披露した。

「6」と「0」のバルーンと車をバックに

タン氏は23年11月21日放送の「世界衝撃！ウワォ動画」（日本テレビ系）で「奇跡の57歳」として紹介され、反響を集めたことがある。当時、番組での紹介によると、タン氏はシンガポール在住で、モデル・俳優・映画監督など多岐にわたって活動しているという。

そんなタン氏は3月4日のインスタグラムで、「Today, on my 60th birthday, I am reminded that time is the only real wealth.」（編訳：「今日60歳の誕生日を迎え、私はあらためて思う。時間こそが唯一のたしかな財産だと」）などとつづり、白シャツ姿で、車に腰かける姿など9枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いシャツとグレーのパンツを着用。車に腰かけてクールにたたずみ、ポーズをとったショットを公開した。「6」と「0」のバルーンも見える。3枚目では、体の前で両手をそろえ、全身ショットを披露していた。