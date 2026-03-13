大谷翔平＆菊池雄星、WBC決戦の地・マイアミへ向かう機内で笑顔2ショット　「胸熱すぎる」「エモすぎる」

侍ジャパンの公式インスタグラム（＠samuraijapan_official）が2025年3月11日、インスタグラムを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）とロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星選手（34）との2ショットを披露した。

「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」

日本代表・侍ジャパンは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組を4戦全勝で突破。米マイアミで行われる準々決勝に進出した。

侍ジャパンの公式インスタグラムは、マイアミへの飛行機移動する様子を公開。「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」とし、大谷選手が飛行機に乗り込む様子と、大谷選手と菊池選手の2ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、大谷選手は白いパーカーと黒いパンツを着用。黒いバッグを肩にかけ、機内に乗り込んでいた。

2枚目では、大谷選手はキャップをかぶって黒いTシャツを着用。菊池選手は黒いキャップをかぶって白いロンTと黒いパンツというコーデ。機内のシートに座り、2人でポーズをとって笑顔をみせていた。

この投稿には、「こんなツーショット見れるなんて、幸せ」「最高すぎる～」「胸熱すぎる」「エモすぎる」「岩手県コンビがレジェンド感凄すぎて」といったコメントが寄せられていた。