メーテル役の池田昌子さんを追悼...声優・山口勝平「今も忘れられない」エピソードを明かす

アニメ「名探偵コナン」の工藤新一役などで知られる声優・山口勝平さんが2026年3月13日、脳出血のため死去した声優・池田昌子さんとのエピソードをXで明かし、「ご冥福をお祈りします」と追悼した。

「いつも子供の頃に戻る様に舞い上がる気持ちでした」

池田さんは3月3日午後0時27分、脳出血のため死去した。87歳だった。通夜・葬儀は近親者のみで執り行った。池田さんの所属事務所「東京俳優生活協同組合」が13日に公式サイトで発表した。池田さんはアニメ「銀河鉄道999」のメーテル役などで知られる。

山口さんは13日、「僕にとって永遠にメーテルで、、、」とXで言及し、「そんな方と乱馬のお母さんでお会いしたときの鳥肌、今も忘れられないです」と振り返った。アニメ「らんま1/2」で、山口さんは早乙女乱馬役を務め、池田さんは早乙女のどか役を務めていた。

続けて山口さんは、「その後も999のゲームで両マコさんの間で収録してる時、『中学生時代の自分にこんな未来あるんだぞ！』って教えてあげたいって思ったもの」とつづった。

また、「それからスタジオでお会いするといつも『勝平くん』とあの声で呼んでいただけた事、いつも子供の頃に戻る様に舞い上がる気持ちでした」と述べ、「ありがとうございました そして、おつかれさまでした」と語った。

山口さんは、「永遠の憧れと共に、さらば少年の日よ」とした上で、最後に「池田昌子さんのご冥福をお祈りします」と追悼した。

また、アニメ「らんま1/2」の展示会の公式Xアカウントの投稿を引用リポストし、「おふくろっ！！まだまだみんなで頑張るよ！」とも記している。