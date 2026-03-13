デスドルノートが石破茂氏と「対談」？2ショ写真投稿　事務所は事前に「全く知らず」、賛同や協力「一切ない」

暴露系Xアカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」が2026年3月12日、創設者の「磨童まさを」氏と石破茂前首相との写真を投稿した。2月25日には、石破氏と「会食があります」ともしていた。一方で、石破氏事務所関係者は、別の仕事で訪れた飲食店にデスドルノート関係者がいたといい、会食の約束も実際の会食もしていないと話した。

次々と「写真を撮ってください」...「どなたがどなたかもわからない」

磨童氏は2月25日に自身のXで、「来月、石破茂元総理と会食があります。聞いてほしいことがあれば、ぜひ引用ポストで教えてください」としていた。

その後12日、デスドルノートのアカウントは、「デスドルノート×石破茂元総理」として、座敷の部屋で石破氏と握手する磨童氏の写真を投稿した。磨童氏のXでは、「デスドルと石破茂前総理が、いじめ問題について対談しました。近日、YouTubeで公開予定です」としている。

一方、石破氏の事務所の担当者は13日、J-CASTニュースの取材に、石破氏が別件のインタビューのため都内の飲食店を訪れたところ、「そこの現場に（デスドルノート関係者が）おられた」「私たちは全く知らずに、行ったらいました」と話した。事前の約束もしておらず、「会食はしていない」とする。

担当者は、石破氏本人から聞いた話として、「インタビューの場所だというお店におうかがいをしたら、若い方が10人20人いらっしゃって、次々と『写真を撮ってください』という状態だったとのことです。本人としては、もうどなたがどなたかもわからない（状態だった）」という。

そのため、

「デスドルノートさんの活動も知りませんし、ましてや賛同や協力ということは一切ないです」

とした。

デスドルノートは、タレントやインフルエンサーなど著名人の暴露のほか、「いじめ撲滅委員会」と称する組織で、主に中高生の暴力動画などの投稿・拡散も行っている。いじめの抑止力として称賛する声も寄せられる一方で、「私刑」の助長や二次被害への懸念、正義のエンタメ化など、問題点も多く指摘されている。