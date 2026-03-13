「顔が違いすぎる」ヒカル、入国審査で別室＆スマホ封印で「2時間近く」　占い師から「大殺界」...直近の不運に嘆き

人気YouTuberのヒカルさんが2026年3月13日にXで、米国への入国審査で「顔が違いすぎる」として別室に連れていかれ、入国まで2時間近くかかったと明かした。ヒカルさんは、「最近、ストレスを感じすぎることが多い」として、嘆いた。

「最近、ストレスを感じすぎることが多い」

ヒカルさんは「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなかった」とのエピソードを伝えた。

最終的には入国できたようで、「なんとか突破できて安堵」と心境を明かした。

ヒカルさんは「最近、ストレスを感じすぎることが多い」とし、占い師・細木かおりさんから「大殺界」と言われたことを振り返った。

ヒカルさんは、「階段から落ちて女体化して顔が違うといわれて」と直近の不幸を挙げ、「お金では安心を買えないことを学んだ」「平穏が欲しい」とこぼした。

なおヒカルさんをめぐっては、2月25日にYouTubeチャンネルに公開した男女5対5のデート企画のなかで、突如足を踏み外して階段を転げ落ちる場面があり、Xで動画が拡散され笑いの反響が寄せられていた。

また、3月10日にはYouTube動画で、右胸の「乳首の周りが張ってる」という違和感があり病院で受診したところ、「女性化乳房症」と診断されたと明かしていた。