大谷翔平から奪三振のベネズエラ左腕に脱帽、韓国メディア衝撃「KBO発の黒魔術」...昨季まで韓国リーグでプレー

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表エンマヌエル・デヘスス投手（29）の投球に、韓国メディアが衝撃を受けている。

6回に4番手・伊藤大海が痛恨の3ランを浴び逆転許す

準々決勝が2026年3月15日、米フロリダ州マイアミで行われ、日本代表がベネズエラ代表に5－8で敗れた。

試合は序盤から激しい打ち合いとなり、4回まで日本が5－2でリードした。

日本は中継ぎ陣がベネズエラの重量打線に打ち込まれ、5回に2点、6回には4番手・伊藤大海投手（日本ハム、28）が痛恨の3ランを浴び逆転を許した。

日本の打線は、ベネズエラの中継ぎ陣に力負けし、4回以降ゼロが続いた。結局、5－8で敗れ、準決勝進出はならなかった。

日本よりも先に準々決勝で敗退した韓国では、日本対ベネズエラ戦に注目が集まり、複数のメディアが試合結果を速報した。

なかでも「スポーツ朝鮮」は、ベネズエラ代表左腕、デヘスス投手に注目した。

デヘススはベネズエラの3番手として4回にマウンドに上がった。1死走者なしから源田壮亮内野手（西武、33）にヒットを許し、続く若月健矢捕手（オリックス、30）を四球で歩かせた。1死1、2塁のピンチで、主砲・大谷翔平選手（ドジャース、31）を打席に迎えた。

デヘススは強気の投球で2ストライク、1ボールと追い込むと、最後は138キロのスライダーで空振り三振を奪った。続く佐藤輝明内野手（阪神、27）も空振り三振に仕留め、ピンチを無失点で切り抜けた。