WBCは「過度の米国中心の大会」、日本敗退で傲慢な計画に狂い...組み合わせ表は「小細工」？韓国メディア痛烈批判

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、大会運営の在り方について「過度に米国中心の大会」などと批判した。

「WBCは『野球のワールドカップ』としての発展は進んでいる」

今大会で第6回を迎えるWBCは、20か国・地域が参加し3月5日に開幕した。

1次ラウンドは、5チームがプールAからプールDの4つのグループに分かれ、それぞれ総当たり戦を行った。

上位2チームが決勝ラウンドに進出し、前回大会優勝の日本は、準々決勝でベネズエラに敗れた。

米国、ドミニカ共和国、イタリア、ベネズエラが準決勝に進み、16日に米フロリダ州マイアミで行われた準決勝で、米国がドミニカ共和国を2－1で下し、決勝進出を決めた。イタリア対ベネズエラ戦は17日に行われる。

大会が終盤に差し掛かった状況の中、「スポーツ朝鮮」は、「WBCの傲慢な計画、日本の敗退で狂い始めた」などのタイトルで、今大会の運営の在り方を批判的に報じた。

記事では「WBCは、米メジャーリーグが野球の世界化を掲げて創設した大会だ。06年の第1回大会開始以来、彼らの意図通り『野球のワールドカップ』としての発展は進んでいる。しかし、その後『副作用』も生じた。過度に米国中心の大会になりかねないということだ。今大会も同様だ」とし、こう続けた。