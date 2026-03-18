【WBC】ベネズエラがまた一線超えた！「寿司食った」に続き...イタリア破って「ピザ食った」絶叫　韓国メディア「本当に下品だ」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年3月18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表の振る舞いについて「ベネズエラがまた一線を越えた」と批判的に報じた。

日本戦後に主力選手が「全員で寿司を食った」

今大会、ベネズエラ選手の試合後の振る舞いが、大きな話題となった。

波紋を広げたのは、15日の日本戦と、17日のイタリア戦後の振る舞いだ。

準々決勝で日本を破ったベネズエラは、主力選手のロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手（ブレーブス、28）が、試合後、クラブハウス内で興奮気味に「俺たちは寿司を食った。全員で寿司を食った」と絶叫した。

日本戦に「1番・ライト」でスタメン出場したアクーニャ・ジュニアは、1回に日本の先発・山本由伸投手（ドジャース、27）から先頭打者本塁打を放ち、チームの勝利に貢献。前回王者を破ったことで、テンションが最高潮に達したとみられる。

さらに、準決勝のイタリア戦後の振る舞いも波紋を広げた。

ベネズエラは4－2の逆転勝ちを収め、興奮冷めやらぬ選手らは、ロッカールームで「ピザを食ったぞ」と絶叫しながら踊った。

この映像がインターネット上で拡散されると、日本を始めとし、海外の野球ファンからも批判が殺到。日本戦後の「寿司を食った」に続く、「ビザ食った」発言を、イタリアに対する侮辱とする見方が多く見られた。

ベネズエラの振る舞いは、野球人気の高い韓国でも注目されているようで、韓国メディア「OSEN」は、「『本当に下品だ』ベネズエラがまた一線を越えた！『寿司を食べた』→『ピザを食べた』と相手を嘲笑する騒動」とのタイトルで記事化した。

記事では、今回はベネズエラ選手だけでなく、ベネズエラのファンもスタジアム内で「ピザを食った」と叫んだことを指摘し、このような言動を次のように批判した。